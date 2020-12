Victime de bavure policière, l'étudiant Pape Abdoulaye Touré convoqué devant la Sr ce lundi

L’étudiant et membre du mouvement Frapp, Pape Abdoulaye Touré, est convoqué devant la Section de recherche (Sr) ce lundi. Selon nos confrères de L'AS, la convocation fait suite à sa plainte déposée contre un élément du Groupement mobile d'intervention (GMI). Il accuse ce dernier de l’avoir brutalisé devant l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) alors qu'il tentait de se rendre à un point de presse sur la VDN.



Les faits remontent en septembre dernier. Son avocat, Me Khouraïchi Bâ, avait déclaré suite à l’arrestation de son client, que ce dernier a subi des examens médicaux à l’hôpital Abass Ndao de Dakar et libéré par la suite. Très en colère, il avait promis de poursuivre les auteurs de cette barbarie devant la justice.



Arrêté puis déféré au parquet pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agents, Pape Abdoulaye Touré avait bénéficié d’une liberté provisoire. Jugé le 25 septembre, aucune charge n’a été retenue contre lui. Il a été totalement blanchit par le tribunal d’instance de Dakar, statuant en matière de flagrant délit.