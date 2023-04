Victimes des affrontements de Cayar : des pêcheurs de Guet-Ndar réclament une compensation

Des pêcheurs originaires du quartier de Guet-Ndar à Saint-Louis (nord), également pris à partie après l'éclatement d'une violente bagarre ayant opposé mardi des pêcheurs de Cayar et de Mboro, dans la région de Thiès, ont invité les autorités à leur accorder une compensation à la suite des dégâts et pertes enregistrés sur leurs équipements.



« Nous avons été attaqués injustement par des populations de Cayar qui avaient des problèmes avec celles de Mboro. Elles sont venues s'en prendre à nous et ont brûlé tous nos biens dont des pirogues et du matériel de pêche », a indiqué à des journalistes Younouss Gueye rentré fraîchement de Cayar.



« Aujourd'hui, nous avions pris la décision d'aller nous venger mais les notables du quartier nous ont dissuadés. Il faut que l'Etat agisse parce que nous sommes des sénégalais et avons le droit de travailler partout sur le territoire national », a-t-il expliqué.



Une violente bagarre a opposé mardi des pêcheurs de Cayar et de Mboro en conflit sur les méthodes de pêche.



Les pêcheurs originaires de Guet-Ndar ont aussi été pris pour cibles par des populations de Cayar qui leur reprochent ainsi qu'aux pêcheurs de Mboro d'utiliser des filets interdits par la loi.



Pour Younouss, « une loi doit être appliquée sur l'ensemble du territoire et les populations de Cayar ne doivent pas légiférer au nom de l'Etat qui est le garant de la sécurité publique ».



« Il faut que cette situation soit réglée une bonne fois pour toute car nous avons perdu tous nos biens et nous n'entendons pas nous en arrêter là », s'est-il empressé de faire savoir, entourés de camarades visiblement remontés.



