Victoire de Macky Sall: Darou Khoudoss attend le retour de l'ascenseur

Après avoir contribué à la victoire du Président Macky Sall lors de la Présidentielle du 24 février dernier, la commune de Darou Khoudouss (département de Tivaouane) attend le retour de l'ascenseur. En effet, en conférence de presse, les habitants des villages environnants ont exigé du chef de l'État de s'atteler à la construction de leur localité, laquelle manque de tout.



«Si nous observons le cas des villages qui sont dans le littoral, nous nous sommes frottés à pas mal de difficultés pour aller battre campagne là-bas. Ces difficultés sont liés au fait qu'il manque énormément d'infrastructures», a déploré Vieux Ba un des responsables de l'Alliance pour la république (Apr) à Darou Khoudoss. A l’en croire, leur localité a aussi besoin d'écoles et de structures sanitaires ainsi que de financements pour l'emploi des jeunes et des femmes.



Leurs revendications sont d'autant plus légitimes, selon eux, que le candidat Macky Sall avait largement été plébiscité lors du scrutin présidentiel avec plus de 54%.