Victoire de Modou Lo sur Siteu : le pensionnaire de Lansar va déposer un recours

Le combat royal entre Modou Lo et Siteu a enfin livré son verdict, ce dimanche 24 novembre 2024 à l'arène nationale. Le roi des arènes, Modou Lo, de l'écurie Rock Énergie, a réussi à conserver sa couronne. Il a remporté le combat sur décision arbitrale, après avoir reçu deux avertissements contre trois pour son adversaire.



Cependant, Siteu, pensionnaire de l'écurie Lansar, a contesté cette décision. Il a annoncé qu'il déposerait un recours devant le Comité national de gestion de la lutte dès demain.



Les deux lutteurs ont offert un spectacle digne des plus grands gladiateurs ce dimanche. Ils ont tenu leur promesse, régalant ainsi les amateurs de lutte avec une prestation intense et spectaculaire.