Vidéo-États-Unis : Un fourgon blindé déverse des milliers de dollars sur une autoroute

Mardi soir, plus de 175 000 $ ont été accidentellement semés sur une autoroute menant à Atlanta. Au grand bonheur des conducteurs présents à ce moment.



Que feriez-vous s'il pleuvait de l'argent ? Mardi soir, en Géorgie (Etats-Unis), une quinzaine de conducteurs était arrêtée sur le bas-côté de l'autoroute 285 pour ramasser des billets volants.



Un fourgon blindé, dont "la porte latérale s'est ouverte alors qu'il était en train de rouler" a déversé des milliers de dollars sur la route menant à Atlanta. C'est ce qu'ont expliqué les chauffeurs du camion à la police départementale, dépêchée sur les lieux aux alentours de 20 heures.



Les conducteurs de la voiture blindée sont incapables de donner le montant exact semé, mais l'estiment à environ 175 000 $ (155 000 €).



"Bien que nous comprenions la tentation, cela reste du vol et l'argent doit être rendu" a indiqué la police via un message posté sur son compte Facebook. Après s'être réjouie qu'"aucun accident de voitures ni piétons n'ait eu lieu", elle demande aux personnes ayant ramassé des billets de "bien agir" et de les rendre.