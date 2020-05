(Video) Guterres après avoir prédit des millions de morts : «A ce jour, le nombre de cas signalés en Afrique est plus faible que ce que l’on craignait »

« A ce jour, le nombre de cas signalés est plus faible que ce que l’on craignait. Malgré cela, l’enjeu reste de taille », a nuancé le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ce mercredi lors de la présentation d’un rapport sur l’impact du coronavirus en Afrique.



Mieux, Guterres a... félicité les pays d’Afrique, ainsi que l’Union africaine (Ua), pour les mesures qu’ils ont déjà entreprises. « La plupart se sont empressés d’agir pour renforcer la coordination régionale, déployer des travailleurs sanitaires et établir des quarantaines, des confinements et la fermeture des frontières », a-t-il dit.