Vidéo - Kilifeu et Simon placés sous mandat de dépôt et poursuivis pour trafic de migrants et tentative de trafic de migrants (Avocat)

Les rappeurs et membres du groupe Y'en A Marre Kilifeu et simon ont été placés ce mercredi sous mandat de dépôt par le juge du Deuxième cabinet du tribunal de Dakar. Ils vont être respectivement poursuivis, pour trafic de migrants et tentative de trafic de migrants, entre autres délits retenus contre eux, selon leur avocat Me Abdoulaye Tall.



Ce dernier signale également que le dénommé Thierno Amadou Diallo a été également placé sous mandat de dépôt pour d'association de malfaiteurs, entre autres délits. Regardez !