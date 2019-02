Vidéo - La RTS prise d'assaut par des manifestants de l'opposition

La Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), un organe public, a été prise d'assaut mardi, par des jeunes de l'opposition qui scandent "2e tour'' en allusion à la Présidentielle sénégalaise du 24 février dont les résultats provisoires sont attendus au plus tard vendredi à minuit.



Ces jeunes dont certains ont des écharpes orangers au tour du coup (couleur Rewmi, parti de Idrissa Seck); ont brûlé des exemplaires de certains journaux qu'ils accusent de donner de faux résultats et de manipulation. Selon nos confrères de Seneweb, certains d'entre-eux ont été arrêtés. Et le rassemblement a été dispersé à coup de grenades lacrymogènes.



Lors d'une conférence de presse mardi matin, les jeunes de la coalition «Idy 2019 » ont émis l'idée d'envahir la rue si Macky Sall est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle dès le premier tour. Réunis au siège de Bokk Gis-Gis, ils ont annoncé la constitution d'un gouvernement parallèle si un tel cas se présentait.