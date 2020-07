Vidéo - La Tabaski sera célébrée le vendredi 31 juillet, selon la Coordination des musulmans du Sénégal

"En l'observation du croissant lunaire dans le pays et dans la sous-région, en date du lundi 20 juillet, et selon les informations qu'on a reçues, le croissant n'a pas été aperçu par conséquent, mardi et mercredi complète le musulman de ZulKanba et le mercredi 22 juillet est le premier jour du mois sacré JùlKhijia, le mois du pèlerinage. Donc cette année le station d'Arafat correspond au jeudi 30 juillet 2020 et la Tabaski sera célébrée le vendredi 31 juillet 2020", a déclaré la commission d'Observation du Croissant lunaire, dirigé par la Coordination des musulmans du Sénégal