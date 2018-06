Vidéo - Le maillot du Sénégal élu plus beau maillot de la Coupe du Monde par Eurosport

L’équipe nationale du Sénégal portera le plus beau maillot de la Coupe du Monde Russie. En effet, Eurosports a nommé le maillot des «Lions » le plus beau maillot de la coupe du monde Russie 2018. La chaine de télévision appartenant au Benelux n’a pas pris compte les maillot de l’Iran et du Maroc. Selon, elle ces deux pays n’ont pas respecté la date limite de leur lancement.Pour les autres équipes africaines qui seront de la Coupe du Monde, le Nigéria occupe la 3e place du classement général, l’Egypte la 28 et la Tunisie la 30e place. Et dans le groupe H du Sénégal la Pologne est 7e, la Colombie 24e et le Japon 25e.Dans la vidéo, Eurosport défile des phrases en anglais qui traduisent «Nous avons classé tous les kits de la Coupe du monde à la Russie 2018. Certains sont beaux. Certains sont étranges et d'autres appartiennent à la poubelle ».