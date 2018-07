Vidéo - Le monde s'apprête à vivre ce vendredi la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle

Le spectacle sera dans le ciel ce soir, avec la plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle qui fera rougir notre satellite tandis que Mars, quasiment au plus près de la Terre, brillera tout particulièrement. Le moment le plus captivant de l'éclipse, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 21h30 heure française et se terminera à 23h13 heure française. La France métropolitaine ne verra que la fin de l'éclipse, le sud du pays étant mieux placé que Paris.