Vidéo - Me El Hadj Diouf traite les observateurs de la CEDEAO et de l’UA de corrompus

L’avocat de Cellou Dalein Diallo n’a pas fait que tirer sur Alpha Condé ce vendredi en conférence de presse en Dakar. Me El Haj Diouf s’en est également pris aux missions d’observation de la Cedeao et de l’Union Africaine dépêchées en Guinée pour superviser le scrutin du 18 octobre. Selon lui, c’est des corrompus qui roulent à la solde du Président sortant Condé. Me El Haj Diouf a interpellé les chefs d’Etat de la Cedeao et de l’UA à rappeler à l’ordre leurs représentants. Regardez !