Vidéo: Neymar fond en larmes en revisitant la maison de son enfance

L'ancien joueur du Barça est retombé en enfance en retournant dans l'immeuble modeste dans lequel il a passé les premières années de sa vie. La maison, située dans la ville de Santos, n'a évidemment rien à voir avec sa demeure actuelle.



Neymar n'avait pas encore récupéré de sa blessure lorsqu'il a effectué la visite, c'est pour ça qu'il apparaît à l'écran avec la jambe semi-immobilisée. En ouvrant une à une les portes de son ancienne maison, le joueur n'a cessé de pleurer et sourire à la fois.



Le plus dur pour lui a été de retourner dans sa chambre, dans laquelle il a pu revoir certains trophées et des ballons, beaucoup de ballons. Seul dans un premier temps, son père, sa mère et sa sœur l'ont ensuite rejoint et l'ont consolé dans un moment si émouvant pour lui.