Vidéo-Première sortie du Khalife des Mourisdes : Serigne Mountakha Bassirou Macké précise : « rien ni personne ne pourra me divertir»

Le Khalife général des Mourides a ressemblé une grande partie de la famille de Serigne Touba et autres petits fils de Cheikhs pour leur faire part des principes sur lesquelles il compte assurer son Khalifat. Serigne Mountakha Bassirou Macké se veut claire et formel, il précise que : «rien ni personne ne pourra me divertir ou m’empêcher de demeurer sur la trajectoire que je me suis tracée». Regardez !