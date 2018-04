Vidéo - Que les Sénégalais qui s'enflamment devant CR7 se rappellent ce bijou de Dame Gueye...

C'est ce qu'on appellerait de nos jours le bénéfice de s'appeler Cristiano Ronaldo. Sans enlever une once de la beauté à son geste magistral de mardi en Ligue des champions, face à la Juventus et à l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire, le but de CR7 n'est pas plus beau que celui de Dame Gueye lors d'un certain Diambars-Us Gorée en Ligue 1 sénégalaise... Regardez !!!