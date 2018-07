Vidéo de militaires camerounais exécutant des civils : le ministre de la Défense accuse Patrice Nganang

Dans un communiqué publié mercredi 18 juillet en fin d’après-midi, le ministère de la Défense du Cameroun accuse l’activiste Patrice Nganang d’être l’auteur de la vidéo sur l’exécution des civils qui circule depuis des jours sur les réseaux sociaux.



Depuis quelques jours déjà, les questions fusent de toutes parts à propos de la vidéo insoutenable où l’on voit on homme en tenue militaire abattre froidement deux femmes et leurs enfants. Certains internautes attribuent cette action à l’armée Malienne et d’autres à l’Armée Camerounaise. De plus, Amnesty international avait déjà accusé l’armée Camerounaise pour responsable. Pourtant le 11 juillet dernier, dans une conférence de presse, le Gouvernement du Cameroun par la voix de son porte-parole Issa Tchiroma Bakary a fait un démenti.

Selon lui, la tenue arborée par l’homme en question n’est pas celle de l’armée camerounaise et l’arme non plus. Il a par conséquent invité chaque citoyen à plus de responsabilité.



Une note du ministère vient donc apporter plus de clarification à ce sujet. D’après le ministère de la Défense, Patrice Nganang fait partie non seulement de ceux qui joue le rôle de désinformateur, mais également de manipulateur de l’opinion publique à travers des images et vidéos prises ailleurs depuis quelques temps. Il est donc le véritable responsable.

Il faut noter qu’il y a de cela quelques mois déjà, il a été arrêté pour outrage au chef de l’état. Ce qui lui a valu trois semaines de détention avant d’être relaxé.