Vidéo : la belle volée de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid contre l'Atlético

Cristiano aura du mal à mettre un plus beau but cette saison que son retournémagistral sur le terrain de la Juventus en Ligue des champions (3-0) mardi. Mais il n'a pas l'intention de n'en marquer que des moches non plus, comme il l'a prouvé ce dimanche avec son ouverture du score pour le Real Madrid dans le derby face à l'Atlético. Sur un centre de Gareth Bale, l'attaquant portugais a parfaitement repris le ballon de volée pour ouvrir le score.