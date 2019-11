Vidéo sur le vol supposé au port de Dakar: Ababacar Sadikh Bèye annonce une plainte contre X

Une vidéo circulant dans les réseaux sociaux fait état d’un supposé cas de vol de pièces détachées dans un véhicule importé au niveau du Port autonome de Dakar. Le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Ababacar Sadikh Bèye, dément et annonce une plainte contre X.



« C’est un non sens. Le lieu et les circonstances montrés dans la vidéo ne sont pas du Port de Dakar. La personne qui parle dans la vidéo ne parle pas wolof », a-t-il précisé, ce dimanche, sur le plateau de l'émission Grand Jury de Rfm.



Dans ce même ordre d’idées, il a annoncé une plainte contre X. « Nous allons porter plainte contre X et nous allons suivre ce dossier pour savoir les tenants et les aboutissements. Car, il y a des suspicions dans cette affaire, au motif qu’il y a un environnement de rude concurrence autour du Port de Dakar », a-t-il révélé.