Village de Mabo : un éboulement d’une carrière cause la mort de deux enfants et un dans un état critique

Un tragique accident s’est produit à Mabo, un village de la région de Kaffrine, où deux jeunes garçons ont perdu la vie suite à l’éboulement d’une carrière de sable. Selon les informations rapportées par le journal L’Observateur, une bande d’enfants, âgés de 6 à 8 ans, jouait à cache-cache dans une excavation laissée par des ramasseurs de sable lorsqu’une partie du sol s’est effondrée.



Pris au piège, Sader Sakho (8 ans), Ousmane (6 ans) et Pape Sy Dramé (7 ans) ont été ensevelis sous des tonnes de sable. Alertés par les cris des autres enfants présents, les villageois se sont précipités sur les lieux pour tenter un sauvetage. Après plusieurs minutes de recherches, le corps sans vie de Pape Sy Dramé a été retrouvé. Sader Sakho, encore en vie mais en détresse respiratoire, a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Kaffrine, tandis que la dépouille de son camarade était acheminée à la morgue.



Plus tard dans la soirée, la mère du jeune Ousmane a signalé sa disparition, ce qui a relancé les fouilles. Après plusieurs heures de recherches, son corps a été découvert sans vie, portant le bilan du drame à deux morts et un blessé grave.



Les dépouilles des deux garçons ont été remises à leurs familles pour leur inhumation. Ce drame rappelle les dangers liés aux carrières de sable laissées à l’abandon et pose une fois de plus la question de la sécurité des sites d’extraction dans plusieurs localités du pays, rapporte la RTS.