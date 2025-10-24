Village de Mboudaye (Fatick) : un cultivateur âgé de 61 ans arrêté avec 3 plantes de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack (centre) a procédé à l’interpellation d’un cultivateur âgé de 61 ans qui plantait du chanvre indien dans son champ. M. Diouf a été arrêté par la BRS au village de Mboudaye dans le secteur de Ndiebel (Fatick) alors qu’il cultivait, produisait et fabriquait de chanvre indien.



Selon les informations du journal Libération, le prévenu a reconnu les faits selon lesquelles qu’il avait 3 plantes de chanvre indien.