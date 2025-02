Ville de Rufisque : lancement du forum PASIC pour dynamiser les initiatives communautaires

La Ville de Rufisque a tenu hier, mercredi, la première édition du forum du Programme d'Appui et de Suivi des Initiatives Communautaires (PASIC), un volet du Plan de Développement Urbain Durable (PDUD). Ce programme, mis en œuvre depuis deux ans sous la direction du maire Dr Oumar Cissé, valorise l'engagement citoyen en impliquant les femmes, les jeunes et les acteurs locaux dans le développement de la ville.



Dans son discours, Abdoulaye Faye, coordonnateur du PASIC a constaté que le programme a généré un impact significatif et mesurable. D’après lui, 15 quartiers ont bénéficié d’un appui pour le drainage des eaux usées, contribuant à un environnement plus sain. 135 groupements féminins ont été formés à la transformation des produits locaux, favorisant l’autonomisation économique des femmes.



Il a notamment informé que 89 groupements ont reçu un soutien pour développer leurs activités de microfinance et de transformation agroalimentaire.



Selon M. Faye, 15 quartiers ont été dotés de financements et de matériels pour le pavage des rues et l’aménagement d’espaces publics, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants.



Pour lui, le programme couvre déjà 118 quartiers sur les 136 que compte la ville de Rufisque, preuve de son ampleur et de sa pertinence.



Abdoulaye Faye a également rendu hommage à celui qui en a été l’architecte et le principal artisan du PASIC, qui n’est autre que le maire Dr Oumar Cissé.



« Grâce à sa vision éclairée et son engagement indéfectible, Rufisque est aujourd’hui la seule ville du Sénégal à avoir conçu un programme d’assainissement structurant, alors même que cette compétence ne lui est pas transférée par l’État », a dit Abdoulaye Faye.



Le coordonnateur du PASIC appelle à l’engagement et à la pérennisation des acquis.



« Ce forum doit être un espace de dialogue constructif, de concertation et de proposition. L’objectif est d’assurer la pérennité des actions initiées par le PASIC et de les inscrire dans une dynamique de long terme », a-t-il exhorté.