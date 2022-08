Vingt-sept avions militaires chinois entrent dans la zone de défense aérienne

En marge de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, Pékin a réalisé une nouvelle incursion aérienne dans le périmètre contrôlé par Taïpei, mercredi.



Vingt-sept avions militaires chinois sont entrés mercredi dans la zone de défense aérienne taïwanaise, ont annoncé les autorités de Taïwan, où la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a effectué une visite. 27 appareils de l’armée chinoise «sont entrés dans la zone environnante (Zone d’identification de défense aérienne, plus large que l’espace aérien) le 3 août 2022», a déclaré sur Twitter, le ministère de la Défense taïwanais.



Les chefs de la diplomatie du G7 ont estimé mercredi qu’il n’y avait «aucune justification» pour la Chine à utiliser la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan comme «un prétexte» à des manoeuvres militaires «agressives».



«Il est normal pour les députés de nos pays de voyager à l’international. La réponse en forme d’escalade» de la Chine «risque d’augmenter les tensions et de déstabiliser la région», jugent les sept pays les plus riches (Etats-Unis, Japon, France, Allemagne, Italie, Canada, Royaume-Uni) dans un communiqué.