Vingtaine de morts après le chavirement d’une pirogue de migrants : ADHA décrit une « situation alarmante et désolante »

Le président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a réagi suite au chavirement d’une pirogue de fortune au large de Gokhou-Mbathie à Saint Louis contenant plus de 300 personnes à son bord et occasionnant une vingtaine de morts et de blessées.



Adama Mbengue décrit une « situation alarmante et désolante ». Elle exprime son « indignation et sa préoccupation par rapport à la situation des jeunes ».

Malgré les signaux de 2023, il note qu’il y a un « manque de volonté des autorités à prendre à bras le corps le sort des jeunes qui sont l’avenir de toute une nation ».



Selon ADHA, « seules des stratégies et des initiatives qui ne sont pas réellement productives sont souvent proposées, ce qui accentue le désespoir total, le désœuvrement et le désarroi de ces jeunes. Face à leur instinct de survie, ils ne voient d’autres issues que de trouver la mer ou les dangers de l’aventure ».



L’Action pour les Droits Humains et l’Amitié rappelle que « 300 000 jeunes frappent aux portes de l’emploi et ne se retrouvent qu’avec 30 000 recrues et le reste va revenir grossir le nombre déjà élevé des années précédentes ».



A en croire M. Mbengue, les « demandes de passeports enregistrées du 1er septembre au 16 novembre 2023 se chiffrent à 40 912. Les plus de 34 000 arrivées sur l’archipel espagnol en 2023, pour n’en citer que celles-là ».



Cependant, ADHA invite « l’Etat de redresser la barque qui est au bord de l’engouffrement afin de faciliter au prochain gouvernement qui sera formé en 2024 de relever la pente à pic ».



D’ailleurs, ADHA demande aux « jeunes de garder encore espoir, de prendre leurs responsabilités et de lutter sans relâche pour l'adoption effective d’une politique de jeunesse pour les jeunes et par les jeunes ».