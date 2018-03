Viol et séquestration d'une déficiente mentale handicapée : deux vigiles arrêtés à Yeumbeul

Une affaire d’enlèvement, de séquestration et de viol sur une déficiente mentale handicapée secoue la commune de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.



En effet, Guet-Gui alias Gorgolou et A.Ba, préposés à la sécurité de véhicules garés à la station d’essence de ladite localité, "ont enlevé, séquestré puis violé une déficiente mentale handicapée de surcroît". Après leur sale besogne, ils ont installé la femme dans un taxi et demandé au chauffeur de l’acheminer à Ouakam".



La déficiente mentale est allée directement se confier aux gendarmes de Ngor, lesquels ont immédiatement alerté la police de Yeumbeul. En compagnie du commissaire, les limiers de Yeumbeul se sont rendus à Ngor et ont pris en charge la dame qui souffre de déficience mentale partielle.



Les hommes du commissaire Maal ont pu identifier les deux mis en cause suite aux déclarations de la déficiente mentale. Ils ont été mis aux arrêtés puis placés en garde à vue. Ils seront déférés demain, mercredi, informe «l’Observateur».