Viol "présumé" des trois espagnoles en Casamance : Aly Ngouille Ndiaye dément et précise

Des zones d'ombres entourent le présumé viol de 3 ressortissantes espagnoles dans la forêt casamançaise. En effet, de nouveaux éléments rendus publics par le ministre de l'Intérieur laissent supposer qu'il pourrait ne pas y avoir viol du tout.



Le ministre de l’intérieur d'informer que : «On a très tôt parlé de braquage et de viol. La gendarmerie a procédé à la prise de déposition et l’expertise a été faite au niveau de la santé. Il est avéré que c’est l’une des dames qui avait accepté d’être consultée et il n’y a pas de eu de traces de viol. Les deux autres n’avaient pas accepté d’être consultées pour confirmer ou infirmer l’acte de viol».



Aly Ngouille Ndiaye de préciser qu’il n’y a que de l’argent supposés être pris par les «violeurs ».



Se référant sur les analyses médicales, le ministre de rejeter en bloc la thèse de viol. Il soupçonne des ennemis de la paix et assure que l’enquête se poursuit.