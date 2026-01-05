Viol : série d’arrestations entre Grand Dakar, Guédiawaye et le Sendou

Le début de l’année 2026 est marqué par une série d'agressions sexuelles violentes impliquant des victimes vulnérables. Entre kidnapping à grand Dakar, détournement de mineure à Guédiawaye et acte de pédophilie à Sendou (département de Rufisque, banlieue dakaroise), les forces de l'ordre multiplient les interpellations.



Le dimanche 4 janvier 2026, la police de Grand Dakar (Dakar) a été saisie d’une plainte pour l’enlèvement d’une jeune femme déficiente mentale aux Hlm montagne (dans la même localité) par un conducteur de Jakarta. Dans la plainte, Mme Diouf dénonce le « kidnapping et le viol » de sa cousine, K. Ngom, âgée de 25 ans. La présumée victime, employée domestique souffrant d'une déficience mentale, aurait été enlevée le 3 janvier aux environs de 17 heures.



Selon le récit de la plaignante, rapporte « Libération », un conducteur de moto Jakarta aurait intercepté la jeune femme alors qu'elle rentrait chez elle aux HLM Montagne, pour l’entraîner de force dans une baraque isolée. Si la victime présente d'importantes difficultés d'élocution l'empêchant de fournir une description précise du suspect, des réquisitions ont été adressées au médecin-chef du centre de santé des HLM pour constater les sévices subis.



À Guédiawaye, c’est une affaire de « détournement de mineure suivi de viol » qui a conduit à l’arrestation de Malick Koné, un menuisier-coffreur de 20 ans. Les faits ont été dénoncés le 2 janvier par la tante de la victime, H. Dane (16 ans).



Interpellé par la Brigade de recherches de la Sûreté Urbaine, le mis en cause a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec l'adolescente dans sa chambre, tout en tentant de justifier son acte par une prétendue relation amoureuse. Cependant, le certificat médical délivré par l’hôpital Roi Baudouin a confirmé des « déchirures hyménales anciennes ». L'enquête suit son cours pour établir la responsabilité pénale du prévenu.



A Sendou également, un agent de sécurité a été interpellé pour pédophilie lors de la Saint-Sylvestre Abdou Sène, un agent de sécurité de 45 ans, a été surpris par un témoin, S. Faye, alors qu'il entraînait de force une fillette de 10 ans, K. Youm, dans un bâtiment inachevé et obscur vers 23 heures.



Le témoin, qui a intercepté l'enfant à sa sortie du chantier, a recueilli ses premiers témoignages. Selon toujours « Libération », la fillette a déclaré avoir été pénétrée de force. Après une course-poursuite, S. Faye a réussi à appréhender le suspect avec l'aide d'éléments du GMI en service au Port de Sendou. L'examen gynécologique pratiqué sur la victime a confirmé une « déchirure hyménale à 01h ». Malgré ses dénégations, Abdou Sène a été placé sous mandat de dépôt pour viol sur mineure et pédophilie au commissariat de Bargny.