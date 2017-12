Viol sur mineur à Diourbel : le maître coranique écope 10 ans de prison ferme

Cheikh Diop, un maître coranique, âgé de 39 ans, va rester longtemps en prison. Il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et écope 10 ans de prison ferme.



En effet, le tribunal a été saisi par l’émotion au moment du témoignage de l’une des victimes. Devant la barre, un jeune garçon de 11 ans a raconté les viols répétitifs qu’il avait subis pendant les périodes de son apprentissage du Saint Coran. Selon la victime, après les actes, le maître coranique lui offrait 400 F Cfa en guise de cadeau.



Opposé aux preuves matérielles de la procédure, le prévenu avait réfuté les accusations portées en son encontre. Pas assez pour convaincre le parquet a requis la peine capitale. Le tribunal qui a suivi la réquisition et a condamné Cheikh Diop à 10 ans de prison ferme.



Les faits se sont passés le 15 décembre dernier à Keur Serigne Mbaye Sarr sis dans la région de Diourbel. Cheikh Diop, maître coranique d’un Daara, a été arrêté par les éléments du Commissariat urbain de la localité qui l’avaient surpris dans la chambre avec un de ses talibés. Il tenait un téléphone avec des images et vidéos à caractère pornographique. Outres les six (6) talibés qui avaient subi les abus sexuels de la part de leur maître coranique, Cheikh Diop avait fini d’installer un réseau de pédérastie dans son quartier.