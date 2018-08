Viol sur mineure à Touba: Accusé d’avoir violé la fille de son ami, il risque 10 ans de prison ferme

Selon la fille âgée de 16 ans, l’ami de son père l’a interpellée nuitamment, alors qu’elle allait regarder un téléfilm chez sa copine. Il l’a entraînée de force dans une maison inhabitée et l’a contrainte à se déshabiller puis l’a violée, raconte-t-elle à la barre.



Après avoir fini, Ismaila Cissé l’a menacée de la tuer si jamais elle racontait le viol à qui que ce soit, poursuit-elle. Mais, les parents de la victime ont eu vent du viol grâce à son amie, qui a raconté son aventure à son grand-père.



La fille a été envoyée en consultation, un certificat médical a été délivré. Son père a porté plainte et Ismaila Cissé qui a été arrêté par la puiste. Il nie tout: « Je considère cette petite comme ma propre enfant. Plus, j’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec son père qui est mon amie et collègue de travail depuis plus de cinq ans », s’est-il défendu.



Malgré ces affirmations, le Procureur a requis contre lui, 10 ans de prison ferme et son père a sollicité 400.000 Fcfa de dommages et intérêts. L’affaire sera vidée jeudi prochain.