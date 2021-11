Viol sur une fille de 15 ans à Louga: 10 ans de réclusion requis contre un jeune homme

Un jeune homme, inculpé de viol sur une mineure de 15 ans, risque de passer 10 années de sa vie en prison si le juge du tribunal de Grande instance de Louga suit le réquisitoire du procureur de la Chambre criminelle. Badara Diop, comme c’est de lui qu’il s’agit, est accusé d’avoir bâillonné et violé sa présumée victime qu’il avait surpris dans la brousse.



Appelé à la barre mercredi, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a très vite démenti la jeune fille qui est revenue en détails sur cette histoire de mœurs. « Ce jour-là, j’avais quitté mon village pour aller piler du mil à Barkédji. Il était environ 17 heures. En cours de route, j’ai croisé Badara Diop, il s’entraînait et était habillé en pantalon blouson sur un maillot de même couleur. Lorsqu’il est arrivé à ma hauteur, il m’a salué et m’a demandé ma destination. Je lui ai rétorqué de se mêler de ce qui le concerne. Il m’a tourné le dos sans mot dire. Cependant, lorsqu’il fait quelques pas, il m’a surprise par derrière, avant de me terrasser. J’ai voulu résister mais il m’a imposée sa force », a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre : « C’est ainsi qu’il a réussi à enlever ma petite culotte et ensuite il m’a violée. Seulement la relation sexuelle a duré moins de deux minutes, car lorsqu’il a entendu des voix émanant d’une charrette, il a pris la fuite (…) ».



Interrogé sur les allégations de sa présumée victime, Badara Diop souligne avoir croisé la jeune fille en brousse mais nie être l'auteur du viol.



Le procureur a requis 10 ans de réclusion ferme. Le délibéré est attendu le 6 décembre prochain.