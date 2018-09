Violences au Burundi: une commission d'enquête de l'ONU met en cause Nkurunziza

Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays cette année et l'an dernier. Elle dénonce la persistance de graves violations dont certaines sont constitutives de crimes contre l'humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour la première fois, son enquête met en cause directement le président Pierre Nkurunziza pour des « appels récurrents à la haine et la violence ».



De tous les témoignages que nous avons recoupés, les Imbonerakure, les jeunes militants du parti dominant, jouent un rôle absolument central.



La réaction de la présidence du Burundi à ces accusations a été vive. Bujumbura réfute toute accusation et dénonce un discours inspiré par certains pays occidentaux.