Violences électorales: Sonko annonce le retour de "Gatsa Gatsa" «Que chaque patriote agressé et blessé, soit vengé de manière proportionnelle»

La tête de liste du parti Pastef Les Patriotes a réagi avec fermeté suite aux violences subies par ses partisans hier soir à Saint-Louis. Dans un message publié sur son compte facebook, Ousmane Sonko appelle ses militants à répondre aux agressions qu’ils disent avoir endurées depuis le début de la campagne.



« Que chaque acte de violence subi par Pastef depuis le début de la campagne, que chaque patriote agressé et blessé, soit vengé de manière proportionnelle. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte », a-t-il déclaré.



Le président de Pastef, par ailleurs Premier ministre, accuse la coalition Samm Sa Kaddu, menée par Barthélemy Diaz, d’être responsable de ces incidents. « À tous les patriotes du pays, Barthélemy Diaz et sa coalition ne doivent plus pouvoir faire campagne ici. Notre parti a été agressé à Dakar, Koungheul, Saint-Louis, Louga, Mbacké... Des plaintes ont été déposées, des preuves visuelles existent. À ce jour, aucune arrestation », a-t-il ajouté.

La situation reste tendue alors que la campagne électorale se poursuit.