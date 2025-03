Violences en Syrie: au moins 1 383 civils tués depuis le 6 mars

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état mercredi 12 mars de 1 383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays, selon un nouveau bilan. Les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars dans le fief de la minorité alaouite, branche de l'islam chiite dont est issu le clan Assad. L'OSDH a précisé que le bilan restait provisoire, « le décompte des morts étant toujours en cours ».



