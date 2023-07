Violences urbaines: 45000 policiers et gendarmes de nouveau mobilisés ce samedi soir annonce Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre pour la nuit de samedi à dimanche, avec de nouveau 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire face aux émeutes qui agitent le pays depuis la mort du jeune Nahel mardi à Nanterre. À Marseille et Lyon, principales villes touchées vendredi soir, les forces de l'ordre seront «considérablement» renforcées, a ajouté le ministre de l'Intérieur. La CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, sera déployée à Lyon et trois compagnies de CRS, soit 200 agents, envoyées à Marseille.