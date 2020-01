Viré du Fc Barcelone, Valverde adresse un communiqué aux Blaugranas

Chers cuisiniers,



Ma carrière d'entraîneur au FC Barcelone est terminée. Cela fait déjà deux saisons et demie très intenses depuis le début. Pendant ce temps, j'ai eu des moments très heureux pour célébrer les victoires et les titres, mais aussi des moments difficiles et difficiles. Mais surtout, je veux souligner l'expérience et l'affection que j'ai ressenties des fans pendant cette étape.



Je tiens à remercier le président Josep Maria Bartomeu et le conseil d'administration pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de diriger cette équipe et leur confiance tout au long de cette période. Je remercie également le soutien et le traitement de toutes les personnes qui m'ont accompagné au Club pendant ces deux saisons et demie, et en particulier celles qui travaillent dans et autour de la première équipe et avec qui j'ai partagé tant de moments dans le Ville sportive et voyages.



Bien sûr, je voudrais également remercier les joueurs pour tout le travail acharné et les efforts qui nous ont permis de détenir quatre titres ensemble. Désormais, je vous souhaite bonne chance dans le monde, ainsi que le nouvel entraîneur, Quique Setién.



Un câlin à tout le monde.

Vive le Barça et la Catalogne

Ernesto Valverde