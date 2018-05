Viré du Palais, Abdoulaye Ndour, regrette ses propos et clame sa "foi en Macky Sall"

«Le 13 mai, à la faveur d'une interview clôturant un évènement culturel à Fatick, j'ai émis un propos et un jugement au sujet de la liberté d'expression dans l'Administration; particulièrement pour les corporations régies par des statuts spéciaux. Je regrette que mon propos, en cette circonstance, ait suscité l'émoi pour certains, et pour d'autres, provoqué une ire », lit-on dans son communiqué.



L’ex Dage de la Présidence de la République de préciser que sa volonté et son intention «étaient autres que de secouer un dogme encore vivace dans notre État et notre administration; je me dois d'admettre ainsi que ni le moment, ni le lieu, n'étaient point appropriés pour un sujet aussi sensible à plusieurs égards».



Revenant sur sa fonctions et son devoir de réserve, il déclare qu’«Il s'y ajoute, que le parcours de fonctionnaire chevronné (SAGE, DAGE dans plusieurs ministères), qui est le mien, façonné aux principes républicains rigoureux, et d'homme politique averti (parlementaire, responsable politique) auraient dû me ramener à beaucoup plus de circonspection sur un tel sujet; sans compter mes postures toutes aussi sensibles de membre du cabinet du chef suprême des Forces Armées et celle de Directeur des Moyens Généraux (DMG) de la Présidence de la République qui, naturellement, m'interdisent, évocation et développement sur une thématique qui ne devrait point être la mienne».



Abdoulaye Ndour de faire son auto-critique : «Une faute administrative ? Indubitablement ; pour qui sait ce que vaut l'obligation de réserve dans notre administration ; toujours cadrée dans ses repères fondamentaux», explique-t-il.



Mr Ndour a par ailleurs réitéré sa foi en la vision du Président Macky Sall. «Aux corporations et cadres d'activités affectés par mon propos, qu'ils trouvent ici mes profonds regrets. Qu'ils soient également convaincus que la perte du mot juste, tue souvent une intention, aussi sincère et généreuse soit elle. Mes convictions d'un Sénégal émergent restent vivaces. Ma foi en la vision du Président Macky Sall demeure incorruptible. Mes énergies politiques et administratives restent encore au service de la République», avance-t-il.