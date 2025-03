Visite à Mbeubeuss : vers la fermeture de la décharge et la valorisation des déchets

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a effectué, hier, mardi, une visite à la décharge publique de Mbeubeuss (banlieue de Dakar), où il a annoncé sa fermeture définitive et évalué l’état d’avancement des travaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du Programme de modernisation de la gestion des déchets solides au Sénégal (Promoged).



« Mbeubeuss est devenu un problème lié à la décharge et le président de la République nous a demandé de travailler à éradiquer les décharges publiques parce que c’est des problèmes liés à l’environnement, pour le tourisme et pour les populations. Et nous devons faire de sorte que nous ne puissions plus avoir ces genres de choses sur le territoire national », a déclaré Moussa Balla Fofana.



Il a également souligné l'importance de la valorisation des déchets. « Ce que nous devons avoir, c’est un cadre de vie propre, des sites protégés et fermés des valorisations de déchet qui pourront générer ainsi de l’emploi et de la richesse pour les populations », a dit le ministre.



« Aujourd’hui avec la valorisation des déchets, nous pouvons produire de l’électricité et les gens en ont besoin. Nous pouvons surtout faire de l’engrais et qui connaît l’économie du Sénégal repose sur l’agriculture », a-t-il ajouté.



En ce qui concerne la réhabilitation du site, le ministre a précisé : « Un tiers de Mbeubeuss sera réhabilité. Nous avons lancé les travaux pour un total environ 26 milliards de FCFA qui porte sur 40 hectares. L’idée, c’est d’éliminer Mbeubeuss de l’histoire du Sénégal. Et de créer des espaces sécurisés, protégés durables de traitement des déchets et de valorisation des déchets qui vont générer de l’emploi et de la richesse ».



Enfin, Moussa Bala Fofana a rappelé l’importance des sites projetés dans le cadre du Promoged, destinés à accueillir des unités de valorisation des déchets pour une gestion plus efficiente et durable.