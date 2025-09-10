Visite aux Émirats : Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan ont échangé sur de nouveaux axes de coopération

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a été reçu par le vice-président des Emirats arabes unies, Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, mercredi, à Abu Dhabi, dans le cadre d’une visite officielle qu’il effectue dans ce pays.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a eu un tête-à-tête avec Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis et propriétaire du club anglais Manchester City, à la résidence de ce dernier, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon l’agence, les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Cheikh Mansour, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, est également président de la Banque centrale et de l’Autorité d’investissement des Émirats.



Toujours d’après l’APS, Ousmane Sonko a ensuite enchaîné avec des audiences auprès de hauts responsables d’institutions émiraties actives dans les domaines de l’énergie, des mines et des infrastructures.



Arrivé lundi pour une visite officielle de six jours, le Premier ministre effectue ainsi son troisième déplacement hors du continent africain depuis sa prise de fonctions, après la Chine et la Turquie. Il est accompagné d’une délégation comprenant plusieurs ministres, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, et Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en attendant sa prise de fonction au ministère de la Justice, précise l’APS.