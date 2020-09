Visite d'une délégation du ministère de la Santé à la grande Mosquée de Touba

Une délégation du ministère de la Santé et de l’action sociale, composée notamment du Dr Bousso a été dépêchée à Touba pour une visite à la Grande Mosquée, dans le cadre de la célébration du Magal, prévue le 5 octobre. Il s'agit, plus ou moins, d'une séance de supervision et d'échanges entre les techniciens du ministère et les membres du dahira Muqadimatul Khidma, qui a décidé de recruter 500 personnes pour veiller au respect strict des mesures barrières dans et aux alentours de la grande mosquée.



Le Magal de Touba est l’une des plus importantes fêtes religieuses de la confrérie Mouride au Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon en 1895, du fondateur de cette confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, appelé Serigne Touba. Il est célébré à Touba, ville sainte située à près de 200 km de Dakar, depuis 1928, l'année ayant suivi la mort de Bamba.



L’événement accueille chaque année près de 4 millions de personnes issues de tous les coins du monde, selon les organisateurs.