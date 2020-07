Visite des Présidents de la CEDEAO au Mali: Macky était accompagné de Cheikh Tidiane Gadio et Alioune Tine

Le président de la République sénégalais n’est pas allé seul à Bamako pour entamer des négociations avec le Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, aux côté de quatre autres de ses homologues africains.



Selon le journal « Les Echos », il a été accompagné par des spécialistes de questions internationales, notamment Cheikh Tidiane Gadio et Alioune Tine (respectivement ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et Directeur général Afrikajom Center).



Face au M5-RFP, le Mouvement du 5 Juin–Rassemblement des Forces Patriotiques, le chef de l'Etat Macky Sall a déclaré : « On n’est pas au Mali pour imposer une voie. Nous ne sommes pas des dictateurs ». Ajoutant qu’ils ne sont pas venus « négocier la démission de IBK ».