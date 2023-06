Visite nocturne de Macky à Touba, accalmie à Dakar, Sonko toujours coupé du monde...

Coupé du monde extérieur depuis dimanche 28 juin après son interpellation par les éléments du GIGN (corps d'élite de la Gendarmerie nationale) à l'entrée de Koungheul (centre-sud du Sénégal) pour le ramener de force à Dakar où il sera assigné à résidence avec sa famille, ses téléphones et son ordinateur portables confisqués... Sans aucun mandat d'un juge Au moment où ses lignes sont écrites, il n'y a aucune information officielle qui a circulé sur l'endroit exact où se trouve le leader de Pastef. Entre temps, la Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict le jeudi 1er juin 2023, en relaxant Sonko des chefs de viols et menaces de morts mais en le condamnant pour "Corruption de la jeunesse" à deux ans de prison ferme et le rendant ainsi inéligible pour la Présidentielle de 2024.



Du prononcé dudit verdict à ce mardi, les heurts et manifestations à Dakar, Ziguinchor, Thiès, Kolda, Mbour, Tivaouane, Mbacké, Diourbel... ont fait a moins 19 morts, des centaines de blessés et plus de 500 personnes interpellées. Le Sénégal est sens dessus dessous. Le trafic routier a été coupé, les infrastructures du Train Express Régional (TER) incendiées, les installations en cours du Bus Transit Rapid (BRT) saccagées, des maisons et voitures de responsables du parti au pouvoir brulées, les Réseaux sociaux restreints, l'internet mobile coupé de 13h à 2 heures d matin, les banques fermées et tout dernièrement, les Consulats généraux du Sénégal à l'étranger fermés provisoirement. Le pays n'est pas si loin du chaos. Même si les chefs de la police ont indiqué à travers une conférence de presse dimanche, que la situation est maîtrisée.



Visite nocturne de Macky auprès du Khalife des mourides

Alors qu'une accalmie est notée ce mardi à Dakar où les activités reprennent timidement, la nouvelle de la visite surprise et nocturne du chef de l'Etat au Khalifa Général des mourides à Darou Miname est au centre d'une polémique sur les Réseaux sociaux. Après la publication de l'information par les sites internet hier soir et les journaux ce matin, des internautes sont venus démentir et apporter une version assez curieuse de la visite du président de la République à Touba. D'après certaines indiscrétions, Macky Sall aurait été éconduit par le frère du Khalife, Serigne Moussa Mbacké Nawel. Le guide religieux serait très en colère des derniers développements tragiques de l'affaire Sonko-Adji Sarr, parce qu'il aurait déjà recommandé au Président Macky Sall de classer cette affaire après les 14 morts de mars 2021.



Mais cette version ne semble pas être conforme à la réalité, selon plusieurs sources. Le correspondant de la chaîne France24 à Dakar, Elimane Ndao, affirme sur son compte Twitter, qu'un membre proche e l'entourage du porte-parole de la voie mouride, lui a assuré que l'audience entre les deux hommes a bien eu lieu à huis-clos et dans la plus grande confidentialité. "Le Président Macky Sall a rencontré Serigne Mountakha dans la plus grande intimité. Pas beaucoup d'infos n'ont filtré de cette entrevue, mais on ne devait pas tarder à en avoir plus", lui a confié sa source.