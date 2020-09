Visites dans des zones inondées: Macky annonce l'érection de Keur Massar en département

Attendu depuis plusieurs jours dans la banlieue dakaroise où l’eau de la pluie a fini d'expulser des familles entières de leurs maisons, le chef de l’Etat a, enfin, effectué le déplacement ce jeudi matin. Dans une déclaration faite à Keur Massar, où la situation est plus que critique, il a annoncé deux grands projets à savoir le nouveau plan d’assainissement financé à hauteur de 30 milliards de F Cfa par la Banque mondiale et la départementalisation de Keur Massar.



« L’ensemble des problèmes qui sont là dans cette zone, la population, la densité, les problèmes d’assainissement et d’urbanisations. J'ai décidé vraiment maintenant de faire de Keur Massar un nouveau département. Et depuis plusieurs années d’ailleurs, nous y travaillons », a déclaré Macky Sall.



Et de poursuivre : « Je demanderai au ministre en charge des Collectivités territoriales et au ministre de l’Intérieur également, de travailler avec les autorités administratives, les élus locaux, autorités coutumières de la zone, les maires de Pikine, Guédiawaye, Rufisque, pour voir la cohérence territoriale pour le futur nouveau département de Keur Massar ».



Face à ces fortes mesures prises, le chef de l’Etat a invité les collectivités locales à éviter d‘attribuer des zones non aedificandi (n'est pas constructible du fait de contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, militaires, industrielles ou autres) aux populations.



Le président de la République est arrivé à Keur Massar à 10 heures 20, accompagné d’une forte délégation. Les sapeurs-pompiers lui ont fait le point de la situation pendant une heure de temps.