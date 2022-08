Vladimir Poutine et Xi Jinping présents en novembre au sommet du G20, dit le président indonésien

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping assisteront à un sommet du G20 en novembre, a affirmé Joko Widodo le dirigeant de l'Indonésie -qui préside actuellement ce forum des grandes économies mondiales- dans une interview à Bloomberg publiée vendredi. La présence des deux chefs d'État lors du sommet coïnciderait avec celle du président américain Joe Biden, alors que les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas, en raison de la guerre en Ukraine et des tensions autour de Taïwan, écrit l'AFP.