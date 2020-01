Voila pourquoi Sadio Mané a décidé de construire un hôpital dans son village

La chaine Canal+ a diffusé jeudi soir un documentaire sur l’international sénégalais Sadio Mané. Pour la première fois, l’enfant de Bambali s’est exprimé dans un média sur les circonstances du décès de son père. Il y explique ce moment douloureux de sa vie.



« J'avais 7 ans. Je jouais au foot dans le terrain du village. Mon frère est venu et m'a dit +notre père est décédé+. Je n’y avais pas cru. Il avait des maux de ventre et puisqu'il n’y avait pas d’hôpital, on l'a amené chez un guérisseur dans un autre village. Les choses se sont compliquées, il est décédé là-bas. A l'époque, il y avait la rébellion, on l'a donc enterré sur place » a-t-il expliqué.



L'épisode a marqué la vie de Sadio Mané, ballon d’or Africain 2019. C’est ainsi qu’il a décidé de financer la construction d'un hôpital dans son village.