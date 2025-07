Vol de Bijoux estimé à 520 000 FCFA, Nogaye Diop ciblait les enfants

Nogaye Diop, une femme mariée et mère de cinq enfants, a été déférée au parquet mardi, 22 juillet pour "vols multiples de bijoux".



La mise en cause qui se faisait passer pour une commerçante domiciliée à Dieuppeul a été prise en flagrant délit à Dieuppeul III par un groupe de jeunes alors qu'elle tentait de voler les bijoux que portaient des fillettes.



Interrogée sommairement, la femme de 38 ans a tenté de nier les faits sans convaincre. Nogaye Diop, habituée des faits, était déjà visée en amont par cinq plaintes au commissariat de Dieuppeul.



Son mode opératoire selon le quotidien Libération « consiste à faire croire à des fillettes que leurs parents l'auraient envoyée pour récupérer leurs bracelets, bijoux, boucles d'oreilles en or aux fins de les apporter à un bijoutier pour le nettoyage. Profitant de la naïveté de ces dernières, elle enlevait leurs bijoux avant de prendre la fuite ».



L'enquête, a révélé que la mise en cause a fait huit victimes dans le quartier de Liberté 4 entre avril et juillet 2025 et la valeur totale du préjudice causé est estimé à "520 000 Fcfa".