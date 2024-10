"Vol de carburant" à Senstock de plus de 100 milliards F Cfa : 37 personnes arrêtées, plusieurs inculpations déjà prononcées

Le vol de carburant au sein du dépôt de Senstock SA, situé à Rufisque, continue de faire couler beaucoup d’encre. Après l’arrestation de 37 personnes dans le cadre de cette enquête, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire, confiant le dossier au juge du 1er cabinet. D’après les informations de Rewmi Quotidien, le doyen des juges a déjà commencé les inculpations, et une grande partie des suspects a été placée en détention.



Cette affaire a débuté suite à une plainte déposée par les pétroliers pour les délits "d’association de malfaiteurs, vols en réunion multiples, et recel d’hydrocarbures". La plainte visait directement un certain S. Diouf et 27 autres complices présumés.



L’enquête menée par la Section de recherches de la gendarmerie a permis d’interpeller 53 personnes, dont des agents du bureau de contrôle Veritas Sénégal. Cependant, 16 des suspects ont été libérés au terme de l’enquête préliminaire.



Les présumés voleurs ont été trahis par les caméras de surveillance installées dans l'enceinte de la société. Ce réseau bien organisé est accusé d'avoir détourné des quantités importantes de carburant en toute discrétion.



Senstock SA est lié par un contrat de passage de produits pétroliers avec les pétroliers, qui stipule que la société doit fournir des capacités de stockage et gérer l'ensemble des opérations liées à la réception, au stockage et à l'expédition des produits pétroliers.



Toutefois, c’est précisément lors de l’enlèvement du carburant que le présumé vol se produisait. Des employés de la société, ainsi que des sous-traitants et chauffeurs, se sont livrés à des détournements de carburant.



Selon le journal, les camions étaient chargés au taquet (à ras bord), mais les scellés des citernes n’étaient pas correctement appliqués par les agents de Senstock, ce qui permettait aux présumés complices de "voler une partie de la cargaison avant de quitter les lieux". Les camions étaient ensuite conduits vers un parking à l’intérieur de Senstock, près du mur de clôture. C’est là que le carburant était siphonné dans des jerricans, lesquels étaient ensuite passés par-dessus le mur à des receleurs à l’extérieur, rapporte la même source.



Qui souligne que l’opération se déroulait sous l’œil complice de certains agents de Senstock, qui recevaient ensuite leur part du butin.



Les pétroliers ont exprimé leur indignation face à ces "vols" qu'ils qualifient de "gravissimes." Selon eux, le préjudice est colossal puisque les détournements se sont étalés sur plusieurs années. Les pertes sont estimées à plus de 100 milliards de francs CFA.