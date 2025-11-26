Vol de carburant à Zac Mbao : trois individus interpellés en flagrant délit près du TER

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao (département de Pikine / banlieue Dakaroise), a procédé, ce 25 novembre 2025, à l’interpellation de trois individus pour « association de malfaiteurs » et « vols multiples commis en réunion ».



Les policiers ont surpris les suspects à Keur Mbaye Fall, aux alentours de la gare du TER, en train d'extraire du carburant d'un camion non immatriculé à l'aide d'un tuyau. Le véhicule, qui venait de sortir du port, était censé se diriger vers Diamniadio.



Au moment de l'intervention, rapporte la Direction de la police sur sa page Facebook, les voleurs avaient déjà siphonné et rempli sept bouteilles de 20 litres, une huitième étant à moitié pleine, soit plus de 150 litres de carburant volé.



Interrogés, les trois hommes, tous récidivistes, ont reconnu les faits. Ils ont avoué avoir commis une dizaine de vols similaires, agissant souvent en connivence avec les chauffeurs de camions. Ces derniers les informaient du lieu de stationnement pour organiser le siphonnage, avant de partager le butin issu de la vente du carburant sur le marché noir.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l'enquête se poursuit.