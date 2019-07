« Vol » de plus de 80 kg de cocaïne au Port de Dakar: trois suspects arrêtés

Un nouveau scandale dans l’affaire de la saisie record d’une tonne de cocaïne au Port autonome de Dakar, vient de voir le jour. L’enquête ouverte par la Sûreté urbaine de Dakar, après la disparition suspecte de plus de 80 kg sur les 238 kg de cocaïne saisis sur le premier navire de Grimaldi le jeudi 27 juin 2019, a permis de mettre la main sur trois (3) personnes.



En effet, suite à des informations compilées, les limiers ont d’abord arrêté, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin dernier, un certain B.Thior « un influent baron du trafic de drogue dure », selon le journal « L’Observateur ».



Poursuivant ses investigations, la Sûreté urbaine a arrêté deux autres personnes liées au « vol » et/ ou « recel » de la cocaïne qui s’est « évaporée » au Port de Dakar.



Elles ont été placées en garde à vue au Commissariat central. Selon le journal, d’autres développements avec des soupçons de complicité au sein de l’administration de la Douanière.