Vote de la loi d'habitation : seuls 33 députés seront présents à l'Assemblée nationale

A cause de la pandémie du coronavirus, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs restrictions pour le vote de la loi d'habitation voulue par le président Macky Sall. Ainsi, seules 33 députés seront présents lors de la séance plénière, ce, pour respecter les mesures de distanciation sociale.



Selon la direction de la communication, le bureau et la conférence des présidents se sont réunis le mardi 30 mars, aux fin de préparer le déroulent de la plénière du mercredi 1er avril, dont le format doit obéir aux impératifs de l'état d'urgence, du couvre-feu et aux recommandations médicales.



C'est ainsi que toutes les sensibilités présentées à l'Assemblée nationale, à savoir la majorité, l'opposition et les non-inscrits sont tombées d'accord pour fixer le nombre de participants aux travaux de la commission permanente et de l'inter commission à 20. A la plénière, 33 députés y sont convoqués.



D'après l'Assemblée nationale, ces options ont été faits, conformément aux dispositions des articles 19 et 68 du règlement intérieur. Et toutes les sensibilités seront présentées aux instances de l'institution parlementaire, sans préjudice à son fonctionnement.



Avec cette orientation, l'Assemblée nationale entend agir en osmose avec les institutions et les autorités de l'État pour continuer solidairement à l'élan national de lutte contre le coronavirus, qui a fait à ce jour, 175 contaminations, dont 40 guéries et 135 sous traitement.