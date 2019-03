«Vote des mineurs au Fouta» : le pool d’avocats de Macky dément et parle de manipulation

Les avocats du candidat Macky Sall ont démenti formellement le vote des mineurs au Fouta lors de l’élection présidentielle de 2019. Selon Me Ousmane Sèye et Cie, les vidéos et photos montrant des enfants en train de voter ont été montées.