Wade fait la paix avec Me Madické Niang: Une lettre d'excuse pour enterrer la hache de guerre

«Devant l’accent de sincérité de votre déclaration, votre évocation du Saint-Coran et de notre Guide à tous les deux, le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, je vous donne acte de votre déclaration qui me rasssure», a déclaré le Secrétaire général national du PDS.



Le «Pape du Sopi» a demandé à Me Madické Niang qui au delà des liens avec le PDS est l’un de ses fidèles amis : «enterrons ce qui ne doit plus être dans nos relations qu’un regrettable incident qui se situe maintenant derrière nous».



Le père du candidat du PDS à la prochaine présidentielle a tenu à s’expliquer : « j’ai pris connaissance de votre réaction à ma déclaration. Vous me connaissez pour ne pas savoir que je réagis spontanément sans détours. Je l’ai fait au stade de mes informations provenant de plusieurs sources».



Avant de reconnaître : «la vigueur de ma réaction n’a eu d’égale que la profondeur de ma déception tant les liens qui nous unissaient étaient forts».